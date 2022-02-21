Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все признаки указывают на то, что Россия находится на пороге вторжения в Украину.

Как сообщает "Голос Америки", об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

При этом Блинкен пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

"Все, что мы видим, говорит о том, что это очень серьезно, что мы на грани вторжения. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить, как до этого дойдет", – сказал Блинкен, добавив, что Запад все равно готов к тому, что Москва решится на вторжение.

Читайте такжеМакрон после переговоров с Путиным позвонил Зеленскому"Пока танки на самом деле не поедут, а самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, что мы имеем, чтобы понять, можно ли отговорить президента Путина от дальнейших действий в этом направлении", – отметил он.

Угроза вторжения РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент США Джозеф Байден выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин принял решение о дальнейшем вторжении российских войск в Украину в ближайшие дни. По его словам, вдоль границ Украины размещено более 150 тысяч российских военных.

При этом Байден в очередной раз заявил о готовности западных стран ввести серьезные санкции против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину. Он повторил, что российские власти могут избрать дипломатический путь урегулирования ситуации.