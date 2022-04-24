Между тем, на третий месяц войны отношение партнеров к Украине потеплело.

Россия пытается использовать своих агентов для давления на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Егор Чернев.

"На днях группа из 18 немецких "интеллектуалов" обратилась с просьбой к ЕС повлиять на Украину, чтобы она отвела войска и капитулировала перед Россией. Это понятно, что РФ в качестве последних аргументов будет использовать своих агентов. Хотя не на все 100%, но все же потепление к Украине есть", - сказал он.

Народный депутат отметил, что хотя в Австрии министр иностранных дел выступил против вступления Украины в ЕС, и не до конца ясной остается позиция федерального канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке Украины вооружением, но уже сейчас обычные граждане оказывают давление на правительства своих стран и довольно много европейских стран поддерживают наше государство и выступают за членство Украины в ЕС.

Чернев отметил, что хотя, к сожалению, сейчас сложно на всех фронтах, но на третий месяц войны наши партнеры потеплели, и в Украину начинает поступать тяжелое вооружение, хотя наша страна просила об этом на первой-второй неделе войны. Сейчас ВСУ ожидают помощи с таким вооружением, как гаубицы и системы залпового огня.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель спровоцировал скандал в сети своей заметкой об Украине, поставив под сомнение масштаб страданий, которые российские военные принесли на нашу землю. Гайзель сомневается, что это действительно "война на уничтожение", которую РФ ведет в Украине. В то же время политик акцентирует на том, мол, нельзя верить риторике жертвы войне.

В ответ на эти выпады немецкого политика советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил ему лично приехать в Украину и пообщаться с жертвами военных преступлений россиян. "Удобно, наверное, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда русские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", - добавил Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: