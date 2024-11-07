По словам премьер-министра Польши, никто не знает, как будет действовать новый глава Белого дома в вопросе войны в Украине.

На сегодня никто в мире не может точно сказать, как новоизбранный президент США Дональд Трамп будет действовать в вопросе войны РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Укринформ.

Он спрогнозировал, что мир может "ожидать динамичного президентства" и быть готовыми к изменениям по сравнению с ныне действующим главой Белого долма президентом Джо Байденом.

"Что это означает также для нас в ключевом деле безопасности, то есть в вопросе: Украина, Россия, война? Означает ли это изменение фронта в Вашингтоне? Я не знаю сегодня в мире никого, кто бы точно ответил на этот вопрос. В последние месяцы мы слышали меняющиеся мнения, меняющиеся предложения по разным вопросам", - сказал Туск.

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По его словам, Трамп является "требовательным партнером", но у него во время его председательства в Совете ЕС при первой каденции Трампа сложились "хорошие отношения". При этом Трамп исповедует один принцип в политике, который не скрывает: он использует "определенного рода непредсказуемость":

"Я часто слышал, также и в разговорах с глазу на глаз от Дональда Трампа, что это хороший способ застать кого-то врасплох. Иногда он таким образом застает врасплох союзников, иногда - врагов".

Последние заявления Дональда Туска

В начале ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление относительно будущего Европы после выборов в США. По его словам, Европа наконец должна повзрослеть и поверить в собственные силы.

Ранее Туск сообщил, что Польша начала строить на границе с Россией и Беларусью "Восточный щит". Он будет состоять из укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий различных типов. Кроме того, появятся системы разведки и обнаружения угроз.

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