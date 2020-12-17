Виталию Кличко доверяют 32%, Владимиру Гройсману - 29%.

Рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 43% респондентов, 54% - не доверяют.

Об этом свидетельствуют результаты опрос Социологической группы «Рейтинг».

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На втором месте по уровню доверия - Виталий Кличко (32%). Далее разместились: Владимир Гройсман - 29%, Дмитрий Разумков - 26%, Юлия Тимошенко - 25%, Юрий Бойко - 24%, Петр Порошенко - 22%, Денис Шмыгаль - 15%.

Среди основных достижений 2020 года респонденты отметили: прекращение огня и объявление режима тишины на Донбассе (51%), строительство дорог (43%), освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из заключения в Италии (21%), соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве между Украиной и Британией - 17%, программу «Доступные кредиты 5-7-9%» - 14%, запуск приложения «Дія» (цифровой паспорт, водительское удостоверение) - 13%, легализацию игорного бизнес. Проведение местных выборов, открытие рынка земли выбрали 5-9% опрошенных.

Зато 13% респондентов считают, что нет никаких достижений в Украине в 2020 году.

*** Опрос проводился 12-14 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Леся Лещенко