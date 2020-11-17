Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс убежден, что такой вариант, как провал в реформах, в Украине вообще не должен рассматриваться.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявляет, что отмена ключевых реформ в Украине приведет к серьезным последствиям будущего сотрудничества с международным сообществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу".

Он выразил обеспокоенность, что Конституционный суд Украины "угрожает разрушить повестку дня реформ".

По его словам, реформа судебной системы, правоохранительных органов и ужесточение мер по борьбе с коррупцией заслуживают особого внимания.

"Мы должны понять, что отмена реформ - я повторю земельной реформы, банковской реформы и других - может иметь серьезные последствия для будущего сотрудничества Украины с международным сообществом, не только с Европейским Союзом", - сказал Линкявичюс.

Также он заявил, что такой вариант, как провал в реформах, в Украине вообще не должен рассматриваться.

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Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы об е-декларировании, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются Разумков и члены различных фракций парламента, в частности "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".

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Автор: Виталий Саенко