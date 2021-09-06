Там с завтрашнего дня смогут одновременно находиться до 40-ка представителей СМИ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал частичное открытие кулуаров второго этажа парламента для журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал во время брифинга.

"В отношении журналистов, вопросов кулуаров, мы договаривались, что мы будем менять систему нашей работы с сентября. За этот год мы смогли увидеть, сколько на самом деле средств массовой информации освещают деятельность Верховной Рады. Работала и рабочая группа по этому поводу. И мы договаривались, что мы будем менять деятельность по отношению к кулуарам, ко второму этажу", - отметил Разумков.

Так, сообщил он, с завтрашнего дня часть кулуаров второго этажа ВР уже будет открыта для представителей средств массовой информации.

"Я думаю, что с завтрашнего дня часть кулуаров будет открыта для журналистов. Будут некоторые ограничения по количеству", - рассказал спикер.

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Он добавил, что по состоянию на сегодня в ВР аккредитовано более 3 тыс. представителей СМИ.

"Реально за этот год мы увидели, что людей, которые работают в этом направлении, объективно, чуть больше или около 100, - которые постоянно выполняют свою работу на территории Верховной Рады. И мы, я думаю, что сможем отработать тот механизм, который будет удобен и для журналистов, и для работы Верховной Рады. И будет действительно способствовать свободе слова", - сказал Разумков.

Так, предполагается, что в кулуары второго этажа ВР смогут попасть до 40-ка представителей СМИ, которые первыми придут и получат дополнительные спецкарты для пропуска туда. В кулуарах второго этажа журналисты смогут находиться лишь на определенной огражденной территории.

Ограничение доступа к кулуарам ВР

Как известно, в связи с карантинными ограничениями журналисты в здании парламента сейчас работают только в кулуарах третьего этажа, таким образом не имея полноценного доступа ко всем парламентариям, большинство из которых находится лишь на втором этаже.

Автор: Таня Поляковская