Всего же в повестке дня на сегодня - около 80 вопросов.

В Верховной Раде в пятницу, 18 июня, проходит заседание, на котором нардепы заслушают отчет правительства о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Украины.

Читайте такжеНардепы устроили драку возле трибуны Рады (фото, видео)Судя по трансляции из парламента, народных избранников там негусто. Как отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, зарегистрировались лишь 132 народных депутата.

"По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. В зале зарегистрировано 132 народных депутата. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Чуть-чуть открытым", – сказал Разумков с улыбкой.

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Повестка дня Рады: что рассмотрят нардепы

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает правительство о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Украины и его влиянии на тарифную политику правительства.

Депутаты также заслушают отчет правительства об исполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также сегодня будет рассматриваться проект закона об Уполномоченном по медицинским вопросам.

Среди прочего, в сегодняшней повестке дня, в частности, проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

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Авторы: Ольга Робейко, Татьяна Поляковская