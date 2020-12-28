Спикер, в частности, отметил вопрос борьбы с пандемией COVID-19.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о трех ключевых вызовах, которые будут стоять перед парламентом в начале 2021 года.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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Отвечая на вопрос о том, какие наибольшие вызовы он видит перед парламентом в начале 2021 года, спикер отметил: "финансовое тяжелое положение, связанное с ковид, и возможна третья волна, о которой уже сегодня начали говорить. Я имею в виду так называемый британский ковид и многие другие вещи. Это также вакцинация, это обеспечение системы здравоохранения всем необходимым, обороноспособность".

Разумков отметил, что надеется, что "мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне "нормандского формата".

"Потому что прошел год, но это не проблема Украины, к сожалению - это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивна как в ТКГ, так и в нормандском формате, я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться", - заверил он.

Так, подытожил председатель ВР, "это, пожалуй, три ключевых вопроса, которые будут стоять перед нами".

Кроме того, он отметил изменение динамики в плане экономического развития. "Нас очень сильно подбил тот год, который идет. Цена средств стала слишком высокой - вы видите уровень переговоров с кредиторами, я сейчас не только о МВФ, а о всех, у кого мы заимствуем ресурсы. Ресурсы получить трудно, как внутри государства, так и за его пределами. И это также будет сдерживать наши возможности", - считает Разумков.

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Автор: Татьяна Поляковская