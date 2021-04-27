Радуцкий пришел в туфлях премиум-класса в студию ICTV / фото УНИАН
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий пришел в студию программы Свобода Слова на ICTV в обуви премиум-класса.
Об этом сообщает Инсайдер UA в своем Telegram-канале.
По их данным, такие туфли из крокодиловой кожи стоили 146630 гривень, а сейчас продаются по скидке в 29% - за 102651 гривну. Отмечается, что стоимость пары таких туфель превышает 25 средних зарплат доктора в Украине.
фото Инсайдер UA
фото Инсайдер UA
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