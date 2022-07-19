Принятым законом внесен ряд изменений в Кодекс законов о труде.

Верховная Рада приняла закон об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшение административной нагрузки на предпринимательскую деятельность.

Как сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк за соответствующий законопроект №5371 проголосовали 259 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что договорный режим регулирования трудовых отношений применяется к трудовым отношениям, возникающим между работником и работодателем, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, в соответствии с законом, с количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек, а также между работодателем и работником, размер заработной платы которого составляет в месяц свыше 8 размеров минимальных зарплат, установленных законом.

Договорной режим может на добровольных началах применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.

Также договорной режим предусматривает возможность определения непосредственно трудовым договором индивидуальных условий труда работника.

"В условиях договорного режима стороны трудового договора могут на свое усмотрение по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы с учетом установленного законом предельного минимального размера, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и с соблюдением норм общей продолжительности рабочей недели, продолжительности еженедельного отдыха и других прав и гарантий, которые определены Кодексом законов о труде", - говорится в законе.

По взаимному согласию работника и работодателя может заключаться бессрочный или срочный трудовой договор.

Также законом предусмотрено, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, если иное не определено трудовым договором.

"Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке осуществляется с предоставлением работнику компенсационной выплаты в сумме и в порядке, определенных трудовым договором, но не менее размера трех минимальных заработных плат. Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя путем подписания дополнительного соглашения о расторжении трудового договора или в одностороннем порядке путем направления работнику в способ, определенный трудовым договором, или заказным почтовым отправлением с описью вложения официального уведомления о расторжении трудового договора", - говорится в законе.

В случае направления работнику уведомления о расторжении трудового договора посредством почтовой связи, трудовой договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня после даты вручения работнику официального уведомления работодателя о расторжении трудового договора или через пять календарных дней со дня поступления почтового отправления работодателя в почтовое отделение по адресу работника.

Согласие выборного органа первичной профсоюзной организации на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником, который является членом действующей на предприятии профсоюза, не требуется, если такое условие предусмотрено трудовым договором.

Работник и работодатель по их взаимному согласию могут определять в трудовом договоре также иные, кроме установленных Кодексом законов о труде, основания прекращения или расторжения трудового договора.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости". В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его целью является введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

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