В заявлении сказано, что во время военного положения выборы в Украине невозможны.

Верховная Рада Украины поддержала "Заявление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации". Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Со второй попытки все же проголосовали сегодня 13041 Постановление о демократии (и поддержку Зеленского и предстоящие выборы). Это то, которое вчера провалили... Юридическое название: "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", - сообщил он.

По его словам, сегодня его поддержали 268 народных депутатов Украины.

Видео дня

Железняк отмечает, что ВРУ в заявлении отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны такими международным сообществом.

Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны.

Также сказано, что как только на территории Украины будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, то ВРУ объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.

Сказано, что Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах и его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой Украины.

Парламент Украины обращает внимание на необходимость соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

Заявление о поддержке демократии в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 февраля, Верховная Рада провалила голосование за постановление о демократии в условиях войны. За проект постановления №13039, которым предусмотрено поддержание Заявления Верховной Рады Украины относительно поддержки демократии в Украине в условиях агрессии РФ, проголосовало лишь 218 народных депутатов, а для результативного решения необходимо не менее 226 голосов нардепов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии заявил, что в Украине должны состояться выборы. При этом сказал, что рейтинг поддержки президента Украины составляет 4 процента и назвал Зеленского диктатором. Опрос же общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии в декабре, показал, что Зеленскому доверяют 52 процента украинцев.

23 февраля президент Украины на пресс-конференции заявил, что не обижается на главу США Дональда Трампа за его слова о "диктаторе Зеленском". При этом добавил, что выборы во время войны невозможны, а диктатором точно не будет, потому что "просто не интересно".

Вас также могут заинтересовать новости: