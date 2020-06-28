Рада не рассматривает возможность отставки правительства - Стефанчук

Стефанчук подчеркнул оперативную реакцию Шмыгаля на паводки в западных областях Украины.

Верховная Рада не рассматривает сейчас возможность отставки правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

Стефанчук подчеркнул оперативную реакцию Шмыгаля на паводки в западных областях Украины.

«И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки на Закарпатье и уже даже там руководит штабом, то это абсолютно нормальная реакция», — отметил он.

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Напомним, депутаты отклонили Программу действий правительства. За нее проголосовали 206 депутатов при необходимых 226.

В мае ряд комитетов Верховной Рады раскритиковал этот документ. В правительстве ответили, что готовят обновленную версию программы с учетом мнений депутатского корпуса.

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