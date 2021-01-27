Процедура его проведения настолько затруднена, что провести его в действительности практически невозможно, считает нардеп.

Принятый Верховной Радой Украины закон о народовластии через всеукраинский референдум является фикцией – процедура его проведения настолько затруднена, что провести его в действительности практически невозможно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

Парламентарий отметил, что несмотря на то, что и политики, и эксперты законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии назвали не законом о референдуме, а законом о манипулировании общественным мнением, документ получил поддержку 255 нардепов.

«Законопроект о народовластии через референдум является фикцией – процедура его проведения настолько затруднена, что провести его в действительности практически невозможно. Так, члены ЦИК должны присутствовать на каждом заседании инициативной группы, верифицируют собранные 3 млн подписей. Инициативная группа должна подать аналитическую записку о возможных социальных, политических, правовых последствиях вынесения вопроса на референдум», – объяснил политик.

Рабинович отметил, что если вопрос, выносимый на референдум, пропустит ЦИК, окончательное решение за президентом, который имеет право 40 дней раздумывать, объявлять ли референдум.

«То есть, принятие новой Конституции не может являться предметом референдума. Это значит, что по факту мы имеем имитацию народовластия – красивое название, не наполненное реальным содержанием», – подытожил сопредседатель ОПЗЖ.

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Автор: УНИАН