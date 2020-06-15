Рабинович назвал преступлением законопроект о наказании СМИ за публикацию переписки депутатов

Ранее Рабинович попросил Раду рассмотреть возможность снятия законопроекта №3605 с повестки дня.

«Зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект №3605 сам по себе является преступлением, поскольку предусматривает наказание журналистов за публикацию фото, видео переписок, или других фактов из жизни топ чиновников и представителей власти, а это является ограничением свободы слова».

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в понедельник, 15 июня.

Политик напомнил, что законопроект появился после того, как журналисты, выполняя свою работу, «показали реальную жизнь «слуг народа»», опубликовав переписку народного депутата Богдана Яременко с проституткой, которую он вел во время пленарного заседания прямо в сессионном зале.

«Тут же представители пропрезидентской фракции внесли в сессионный зал законопроект №3605, которым предполагается уголовная ответственность за фиксацию переписки парламентариев», – обратил внимание Вадим Рабинович.

«Я считаю, что этот закон «слуги» подали только потому, что журналисты показали, как их депутаты переписывались с проститутками прямо в сессионном зале Верховной Рады. Это получило широкую огласку и резонанс, – и теперь «слуги» считают такие действия представителей СМИ преступлением», – возмутился политик.

«Да этот законопроект сам по себе является преступлением! Считаю, что морально «слуги» не имели права его подавать в парламент, а Верховная Рада – не имеет права его рассматривать», – призвал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» подчеркнул, что его «просто печалит факт превращения «слуг народа» в бояр, с которых еще и спрашивать нельзя!»

«Дорогие друзья, с открытыми глазами посмотрите на то, что сегодня происходит в стране, и задумайтесь над тем, что может произойти завтра…», – призвал Вадим Рабинович.

Ранее, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович попросил Верховную Раду «рассмотреть возможность снятия законопроекта №3605 с повестки дня. А «слуг» – подумать над своим моральным обликом. «Лучше не пишите проституткам, тогда и не нужно будет затыкать рот журналистам или ограничивать свободу слова», – призвал парламентарий.

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