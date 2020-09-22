Глава миссии ООН по правам человека пояснила, что определение пыток в законодательстве Украины должно соответствовать международным нормам.

В мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций подчеркивают, что в проекте закона Украины, который позволит привлекать к ответственности военных преступников, необходимо изменить определение пыток.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации в Киеве 30-го отчета миссии по правам человека в Украине, который охватывает шесть месяцев - период с 16 февраля 2020 по 31 июля 2020 г.

По ее словам, ООН приветствует принятие 17 сентября парламентом Украины в первом чтении законопроекта № 2689, который прокладывает путь для того, чтобы военные преступники были привлечены к суду.

"Мы призываем парламент принять такой закон. Однако следует изменить определение пыток, чтобы это соответствовало международным нормам. И парламент должен это заложить в новый закон, пока не подошел момент второго чтения", - сказала Богнер.

Военные преступления в Украине: привлечение к ответственности

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (№ 2689), что позволит привлечь к ответственности военных преступников.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права относительно уголовно-правового преследования за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также на обеспечение выполнения международных обязательства" по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений.

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Автор: Инна Андалицкая