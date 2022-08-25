Президент считает, что Европа достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого, стать независимой от российских энергоносителей и не уступать шантажу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия думает, что этой зимой поставит на колени Европу или Украину, то это провальный расчет.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки уже превысили уровень 3300 долларов за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика имеет действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", - отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация "очень опасная и острая", но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться и защититься.

"Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом или Украину, или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, от российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина тесно координирует действия с партнерами в вопросах энергетики.

"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей: в 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.

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