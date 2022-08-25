Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия думает, что этой зимой поставит на колени Европу или Украину, то это провальный расчет.
Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.
"Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки уже превысили уровень 3300 долларов за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика имеет действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", - отметил президент.
Он подчеркнул, что сейчас ситуация "очень опасная и острая", но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться и защититься.
"Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом или Украину, или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, от российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина тесно координирует действия с партнерами в вопросах энергетики.
"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей: в 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.