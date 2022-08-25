При этом импорт других товаров из России также сократился и достиг самого низкого с января 1997 года уровня.

В июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей: в 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.

Как сообщает Национальная статистическая служба Британии (ONS), в июне импорт других товаров из России также сократился до 33 млн фунтов ($39 млн) и достиг самого низкого с января 1997 года уровня, передает Би-би-си.

Публикация последних данных ONS была приурочена к празднованию Дня независимости Украины и другой, печальной дате: в этот же день исполнилось ровно полгода с начала российской военной агрессии.

Ранее Британия взяла обязательство к концу года полностью отказаться от импорта российской нефти и в самые ближайшие сроки прекратить закупать российский газ. По данным ONS, уже в июне Британия полностью отказалась от импорта российских энергоносителей, в то время как обычно их закупали на сумму примерно в полмиллиарда фунтов ($590 млрд). До войны доля импорта российского газа составляла около 4,9% от общего импорта, сейчас же она равна нулю. При этом Британия не сократила объемы импорта газа, она лишь нашла замену российскому.

После того, как западные страны наложили на Россию жесткие санкции в связи с войной, которую Москва развязала в Украине, началось и общее сокращение импорта российских товаров, а также экспорта в Россию.

Так, продажи британских станков и транспортного оборудования в Россию к июню сократились на 91,3%, а в целом экспорт в Россию сократился почти на 70% по сравнению со среднемесячными показателями за год до февраля 2022 года.

Единственными товарами, экспорт которых в Россию несколько вырос, стали медикаменты и другие фармацевтические продукты, на которые не распространяются санкции.

Как отметила ONS, торговля между Великобританией и Россией ослабла не только из-за правительственных санкций, но и потому, что многие предприятия в добровольном порядке решили найти альтернативу российским товарам.

Как сообщал УНИАН, 24 августа стало известно, что президент РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на условиях России.

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