В процессе назначения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США вышли на финальную стадию.
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Об этом в интервью «Радіо Свобода» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Она завершает реально уже все оформление. Это всегда длительный процесс. Назначение посла - это в среднем 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. Я уже забыл, все смешалось. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет», - сказал он.
Кулеба отметил, что в Украине заинтересованы, чтобы посол США приехал в Киев как можно быстрее.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить новым послом Украины в США экс-министра финансов Оксану Маркарову.
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