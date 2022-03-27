Ставленник Кремля на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник сказал, что в ближайшее время там может состояться референдум о присоединении к составу РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерения российских оккупантов провести так называемый "референдум" о присоединении оккупированных районов Луганской области ("ЛНР") в состав России.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко, переданном УНИАН.

"Российская Федерация не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях являются юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Зато Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, которое ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции", - подчеркнул Николенко.

Ранее в российских пропагандистских СМИ появилась информация, что ставленник Кремля на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник сказал, что в ближайшее время там может состояться референдум о присоединении к составу РФ.

После этого в Совфеде и Госдуме прокомментировали заявление главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о планах провести" референдум " по вхождению в состав РФ.

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