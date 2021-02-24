Авторы заявления утверждают, что есть заинтересованные лица, которые пытаются использовать ситуацию со Стерненко для дестабилизации украинского общества.

Ряд народных депутатов из фракции "Слуга народа" требуют перевода осужденного к более чем 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность его жизни и здоровью.

Об этом говорится в заявлении народных депутатов этой фракции, размещенном в Facebook.

В настоящее время его поддержали около 20 депутатов, среди них, в частности Никита Потураев, Виталий Безгин, Елизавета Богуцкая, Тетьяна Цыба, Елизавета Ясько, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая.

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В заявлении сказано, что ситуации вокруг дела Стерненко, которое "заинтересованные лица пытаются превратить сегодня на спусковой крючок для дестабилизации украинского общества", является только "маркером крайней степени недоверия к судебной системе". При этом отмечается, что судебная реформа образца 2015-2019 годов не восстановила общественное доверие к судам и их решениям.

"Кроме того, мы должны осознавать, что столь яркое проявление "одесской Фемиды" произошло не случайно. Сам выбор судьи, демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения и не способно обеспечить достаточный уровень непредвзятости по делу, не может не вызвать возмущения. Более того, дело Стерненко в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2016 году во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Виктора Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря", - говорится в заявлении.

Его авторы отмечают необходимость немедленно провести судебную реформу и считают, что она должна стать приоритетом в 2021 году.

Также они требуют публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях в отношении Стерненко, а также просят способствовать тому, чтобы дальнейший судебный процесс состоялся под председательством судей, "которые имеют безупречную репутацию в профессиональном кругу и имеют доверие общественности".

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Депутаты требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям.

"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - добавляют авторы обращения.

Приговор Стерненко: все подробности

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста из-за приговора.

Дело против Стерненко: справка УНИАН

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

В дальнейшем активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Надя Пришляк