Зеленский пока не ответил на обращение депутатов от "СН" о праймериз к местным выборам - Лерос

20 мая Зеленский заявил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не ответил на обращение членов фракции "Слуга народа" касательно проведения внутрипартийных праймериз к выборам мэров Киева и других городов.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

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"По поводу праймериз я, к сожалению, пока ничего не могу сказать, потому что я не знаю, как они будут проводиться, и будут ли вообще проводиться", - заявил Лерос.

На вопрос, ответил ли Зеленский на обращение депутатов от "Слуги народа" по этом поводу, Лерос подчеркнул, что глава государства еще не ответил. "Пока нет", - сказал Лерос.

Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили благодаря праймериз определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заявил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Президент добавил, что в праймериз в мэры столицы будут участвовать как представители партии "Слуга народа", так и независимые кандидаты.

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