Ткаченко назвал трех "слуг народа", планирующих участвовать в праймериз на мэра Киева

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праймериз среди потенциальных кандидатов на пост городского головы Киева от партии "Слуга народа" состоится в два этапа.

В праймериз партии «Слуга народа» для выдвижения в кандидаты на должность городского головы Киева будут принимать участие нардепы Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

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Об этом в интервью «Левому берегу» сообщил новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Уже три человека согласились (принять участие в праймериз – ред.) – Тищенко, Дубинский и Качура. Мне кажется, это должен быть тот, кто сможет победить действующего мэра и способствовать тому, чтобы фракция «Слуги народа» в Киевсовете была самой большой и влиятельной», – сказал Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праймериз среди потенциальных кандидатов на пост городского головы Киева от партии "Слуга народа" состоится в два этапа.

"Мэром (кандидатом в мэры - УНИАН) от партии "Слуга народа" будет один человек. Они (члены партии - УНИАН) захотели праймериз, и это нормально. Будут внутренние праймериз в партии "Слуга народа", куда войдут, и это правда, не только люди со "Слуги народа", – сказал президент.

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