Совместный марафон ток-шоу "Право на власть" с Наталией Мосейчук и программы "Твой вечер" с Егором Гордеевым будет проходить каждый вечер на телеканале 1+1. Что происходит на самом деле? Телеведущие вместе с авторитетными гостями будут искать ответы на вопросы войны и мира. Сегодняшняя тема – "Паническая атака".

В обсуждении примут участие:

  • Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Ростислав Шурма, заместитель руководителя офиса Президента;
  • Алексей Дубревский, советник министра инфраструктуры, директор аэропорта "Борисполь";
  • Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" ;
  • Олег Чабан, психолог;
  • Валентин Гладких, политический эксперт
  • Пилигрим, военный разведчик;
  • Елена Мозговая, продюсер

и другие.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.