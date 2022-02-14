Совместный марафон ток-шоу "Право на власть" с Наталией Мосейчук и программы "Твой вечер" с Егором Гордеевым будет проходить каждый вечер на телеканале 1+1. Что происходит на самом деле? Телеведущие вместе с авторитетными гостями будут искать ответы на вопросы войны и мира. Сегодняшняя тема – "Паническая атака".
В обсуждении примут участие:
- Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады;
- Алексей Резников, министр обороны;
- Денис Монастырский, министр внутренних дел;
- Ростислав Шурма, заместитель руководителя офиса Президента;
- Алексей Дубревский, советник министра инфраструктуры, директор аэропорта "Борисполь";
- Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" ;
- Олег Чабан, психолог;
- Валентин Гладких, политический эксперт
- Пилигрим, военный разведчик;
- Елена Мозговая, продюсер
и другие.
Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.