"Право на владу" на этой неделе будет выходить в эфир каждый день!

Совместный марафон ток-шоу "Право на власть" с Наталией Мосейчук и программы "Твой вечер" с Егором Гордеевым будет проходить каждый вечер на телеканале 1+1. Что происходит на самом деле? Телеведущие вместе с авторитетными гостями будут искать ответы на вопросы войны и мира. Сегодняшняя тема – "Паническая атака".

В обсуждении примут участие:

Руслан Стефанчук , председатель Верховной Рады;

, председатель Верховной Рады; Алексей Резников , министр обороны;

, министр обороны; Денис Монастырский , министр внутренних дел;

, министр внутренних дел; Ростислав Шурма , заместитель руководителя офиса Президента;

, заместитель руководителя офиса Президента; Алексей Дубревский , советник министра инфраструктуры, директор аэропорта "Борисполь";

, советник министра инфраструктуры, директор аэропорта "Борисполь"; Давид Арахамия , председатель фракции "Слуга народа" ;

, председатель фракции "Слуга народа" ; Олег Чабан , психолог;

, психолог; Валентин Гладких , политический эксперт

, политический эксперт Пилигрим , военный разведчик;

, военный разведчик; Елена Мозговая , продюсер

и другие.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.