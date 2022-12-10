Он был руководителем ГКАУ с марта 2021 года.

Кабинет министров Украины уволил Владимира Тафтая с должности председателя Государственного космического агентства Украины.

"Уволен Тафтай Владимир Владимирович с должности председателя Государственного космического агентства Украины", - сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram- канале.

Уволенный глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай: что о нем известно

Владимир Тафтай с марта 2021 года был главой Государственного космического агентства Украины – соответствующее решение Кабинет министров принял в феврале 2021 года. С ним был заключен контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения COVID-19. В августе 2021 года Кабинет министров официально назначил Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства Украины.

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