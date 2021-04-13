Супруга судьи якобы согласилась на квартиру в центре Киева и "вознаграждение" в несколько миллионов от "Грановского".

Известный пранкер "Джокер" пообщался с женой беглого судьи Николая Чауса от имени бывшего депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского, которого неофициально называли "смотрящим" за судебной системой при правлении пятого президента.

Скриншоты переписки "Джокер" выложил на своем Телеграм-канале во вторник вечером.

Читайте такжеУкраина уверяет, что не причастна к похищению судьи Чауса в Молдове - МИД

Жена Чауса Светлана, по словам пранкера, "оказалась женщиной эмоциональной, искренней и очень прагматичной".

"Пожурила Александра Грановского за то, что не держит слово и не выполнил свои обязательства. Грановский обещал Чаусу поездку в Молдову на два месяца, а упрятал на пять лет. Как выяснилось из доверительной переписки, Грановский также обещал быстро закрыть дело в НАБУ и прекратить нападки со стороны СМИ, однако журналисты все это время не давали покоя судье Чаусу", - пишет "Джокер".

По его данным, Грановский якобы обещал "щедрое содержание" семьи Чауса в эмиграции, а "платил копейки - едва хватало на кофе и на лекарства".

"Тем ни менее Светлана Чаус как человек практичный согласилась принять компенсацию в виде квартиры на Печерских липках и вознаграждение в несколько миллионов. И тогда к Александру не будет претензий", - написал "Джокер".

С полным текстом переписки можно ознакомиться ниже:

Похищение Чауса: что известно

3 апреля стало известно, что Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове.

5 апреля глава МВД Молдавии Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Дело судьи Чауса: все подробности

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с нынешним президентом (тогда - премьером) Молдовы Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса.

7 февраля 2020 года в то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину. По его словам, "этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - "в связи с преследованиями", а когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко