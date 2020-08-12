Заседание Рады для рассмотрения повышения "минималки" 24 августа не будет - Корниенко

Предусмотрено, что заседание будет инициировано президентом.

24 августа заседания Верховной Рады не будет, перечень вопросов на внеочередную сессию 25 августа еще обсуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в комментарии журналистам.

"Нет 24-го никаких заседаний. Есть просто торжественная церемония или как ее правильно назвать - празднование Дня Независимости. Она будет происходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем. Я не буду открывать пока карты, где это будет, в каком формате", - отметил Корниенко.

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По его словам, в этом мероприятии смогут принять участие киевляне и гости столицы, но в соответствии с правилами карантина.

"Депутаты приглашены, как все должностные лица руководящего состава в стране. Я думаю, что и министры, и депутаты, и представители силовых структур, судебной ветви власти", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что ранее действительно была идея провести заседание ВР 24 августа.

На вопрос о перечне законопроектов, которые парламент должен рассмотреть на внеочередной сессии 25 августа, Корниенко ответил: "Перечень законопроектов обсуждается. Наша позиция, что это должны быть максимально объединяющие законопроекты, которые могут дать обществу позитивные сигналы о том, что Верховная Рада может работать вместе, что различные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей".

По мнению Корниенко, заседание будет инициировано президентом.

Повышение "минималки" с 1 сентября: что известно

Задача повысить уровень «минималки» Кабмину поставил в июле президент Владимир Зеленский.

Уже в конце августа в партии надеялись провести внеочередное заседание по этому поводу. При этом в ЕБА опасаются, что повышение уровня зарплат спровоцирует переход бизнеса «в тень».

Согласно графику, утвержденному правительством, повышение зарплат будет проходить в три этапа: с 1 сентября ее увеличат до 5 тысяч гривень, с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.

С начала этого года зарплата в Украине составляет 4723 гривны или 28,31 гривны в час.

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