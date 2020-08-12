цей матеріал доступний українською

Заседание Рады для рассмотрения повышения "минималки" 24 августа не будет - Корниенко

16:57, 12 августа 2020
Политика
155 0
Заседание Совета / Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в комментарии журналистам.

"Нет 24-го никаких заседаний. Есть просто торжественная церемония или как ее правильно назвать - празднование Дня Независимости. Она будет происходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем. Я не буду открывать пока карты, где это будет, в каком формате", - отметил Корниенко.

Читайте такжеВ Украине предлагают отзыва нардепов по народной инициативе

По его словам, в этом мероприятии смогут принять участие киевляне и гости столицы, но в соответствии с правилами карантина.

"Депутаты приглашены, как все должностные лица руководящего состава в стране. Я думаю, что и министры, и депутаты, и представители силовых структур, судебной ветви власти", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что ранее действительно была идея провести заседание ВР 24 августа.

На вопрос о перечне законопроектов, которые парламент должен рассмотреть на внеочередной сессии 25 августа, Корниенко ответил: "Перечень законопроектов обсуждается. Наша позиция, что это должны быть максимально объединяющие законопроекты, которые могут дать обществу позитивные сигналы о том, что Верховная Рада может работать вместе, что различные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей".

По мнению Корниенко, заседание будет инициировано президентом.

Повышение "минималки" с 1 сентября: что известно

  • Задача повысить уровень «минималки» Кабмину поставил в июле президент Владимир Зеленский.
  • Уже в конце августа в партии надеялись провести внеочередное заседание по этому поводу. При этом в ЕБА опасаются, что повышение уровня зарплат спровоцирует переход бизнеса «в тень».
  • Согласно графику, утвержденному правительством, повышение зарплат будет проходить в три этапа: с 1 сентября ее увеличат до 5 тысяч гривень, с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.
  • С начала этого года зарплата в Украине составляет 4723 гривны или 28,31 гривны в час.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter