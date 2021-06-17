Депутат заявил, что не угрожал "ОПЗЖ", а предупреждал о возможности расправы со стороны граждан

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что не угрожал парламентариям из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а предупреждал о возможности расправы со стороны граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Потураев сказал журналистам, комментируя ситуацию в сессионном зале парламента, когда из-за его высказывания возле трибуны началась толкотня между депутатами от "ОПЗЖ" и "СН".

Потураев отметил, что готов давать показания, если будут открыты какие-то уголовные производства.

"Я знаю точно, что правда на моей стороне", - добавил он.

По словам Потураева, он не сожалеет, что высказывался в адрес "ОПЗЖ", а извинился для того, чтобы снять напряжение в сессионном зале.

"Я извинился за то, чего не говорил. Это важно понимать - я не призывал к физическому уничтожению членов фракции "ОПЗЖ", а предупредил, что такая политика может привести к тому, что народное терпение лопнет, и это закончится физическим насилием", - подчеркнул Потураев.

При этом он добавил, что доказательством его утверждения станет стенограмма заседания парламента.

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Депутат подчеркнул, что "Слуга народа" никогда не допустит насильственных действий, и что единственный путь – это политическая борьба.

Также Потураев сказал, что не видит никаких оснований для отстранения его от должности председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта №4107, которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания, возник конфликт между депутатами от "ОПЗЖ" и Потураевым.

Депутаты от "ОПЗЖ" настаивали на рассмотрении своих поправок в законопроект, и когда после трех дней их рассмотрения документ должны были вынести на голосование, они стали возле трибуны и пытались помешать голосованию.

На различные обвинения фракции "ОПЗЖ" Потураев, который с трибуны докладывал по законопроекту, заявил, что эпоха бедности закончится в Украине тогда, когда "закончится эпоха лжи". При этом он добавил, что эпоха бедности закончится тогда, когда "восставший народ выбросит фракцию "ОПЗЖ" из парламента и расстреляет".

В ответ представители "ОПЗЖ" начали толкотню возле трибуны, самым активным был Илья Кива. Чтобы поддержать Потураева, к трибуне подошли депутаты от "Слуги народа", и началась потасовка.

Тогда председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил в заседании парламента 15-минутный перерыв. После перерыва Потураев извинился перед фракцией "ОПЗЖ".

Однако депутаты от "ОПЗЖ" требовали, чтобы Регламентный комитет парламента немедленно собрался и дал оценку высказываниям Потураева. Также они призвали отстранить его от должности председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Автор: Надя Пришляк