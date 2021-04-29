Нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку в прямом эфире после слов экс-"регионала" о Майдане.
Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".
В частности, Шуфрич назвал события Евромайдана "государственным переворотом". На это "слуга народа" заявил, что в условиях военного времени фракцию ОПЗЖ следовало бы расстрелять.
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"Сейчас очень спокойно так скажу тебе. Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов", - сказал нардеп.
При этом Потураев уточнил, что не призывал к расстрелу.
"К счастью, Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, хотя он стоит нам жизней. Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решить проблему так, как следует при военном положении", - сказал депутат.
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