Нардепы устроили перепалку в прямом эфире.

Нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку в прямом эфире после слов экс-"регионала" о Майдане.

Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".

В частности, Шуфрич назвал события Евромайдана "государственным переворотом". На это "слуга народа" заявил, что в условиях военного времени фракцию ОПЗЖ следовало бы расстрелять.

Читайте также"Коллеги" Кивы: у 18 нардепов из ОПЗЖ обнаружили научные степени

"Сейчас очень спокойно так скажу тебе. Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов", - сказал нардеп.

При этом Потураев уточнил, что не призывал к расстрелу.

"К счастью, Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, хотя он стоит нам жизней. Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решить проблему так, как следует при военном положении", - сказал депутат.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован