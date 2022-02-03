Мэр Кропивницкого заверил, что всех пострадавших расселили, сообщил Кирилл Тимошенко.

Жители многоэтажки в Кропивницком, где 2 февраля произошел взрыв бытового газа, не останутся без крова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, работающий на месте инцидента с утра 3 февраля.

"Просмотрел, в каком состоянии дом, и пообщался с его жителями, люди боятся остаться без крыши над головой. Этого не произойдет. Городские и областные власти работают вместе, будет финансироваться восстановление из резервного фонда городов и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета", – отметил Тимошенко.

Мэр Кропивницкого, по словам Кирилла Тимошенко, заверил, что всех пострадавших расселили.

"Я пообщаюсь с людьми, живущими в отеле, об условиях проживания. Работают пункты обогрева у дома. Наша задача быстро восстановить людям дома и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь", – написал также Тимошенко.

В частности, для помощи пострадавшим детям утром в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что предварительные выводы о том, когда можно будет начать работы в доме, будут известны уже 3 февраля.

Взрыв бытового газа в квартире на втором этаже дома в Кропивницком произошел 2 февраля. В квартире начался пожар, который впоследствии был ликвидирован. По данным ГСЧС Украины, погиб один человек, пострадали трое, в том числе двое детей 8 и 13 лет.