Посла Украины в Беларуси срочно вызвали в Киев: в МИД назвали причину

В МИД приняли соответствующее решение из-за недопустимых действий Минска.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси на консультации в Киев.

Об этом говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска ", - отметил Кулеба.

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Что происходит в Беларуси: детали

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных троих кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заверили в готовности предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Европарламент объявил Лукашенко персоной нон грата.

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Автор: Виталий Саенко