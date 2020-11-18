Первая встреча Зеленского с Путиным в рамках Нормандского формата состоялась в конце прошлого года.

Организация нового саммита лидеров нормандской четверки нуждается в качестве предпосылки в прогрессе переговоров на уровне политических советников.

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Об этом в комментарии ТСН рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"На сегодня это еще дискутируется. Во-первых, мы должны сделать прорыв во время встречи на уровне советников. Предыдущая на прошлой неделе (состоялась в формате видеоконференции - ред.) не была достаточно успешной для того, чтобы иметь возможность рассматривать реальную дату саммита. Мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал дипломат.

На уточняющий вопрос журналистов о предварительных условия саммита лидеров и может ли он состояться до конца этого года, Понсен ответил, что эти условия еще не выполнены. Стороны продолжают работать в направлении организации саммита.

"Я не говорю, что встреча невозможна до конца года. Но эти предварительные условия, которые еще в процессе выполнения, не позволяют нам говорить о конкретной дате саммита», - отметил посол.

Переговоры по Донбассу

Первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата состоялась 9 декабря 2019 года. Саммит состоялся в Париже.

По итогам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе.

В парижском коммюнике речь шла об обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике речь шла о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формулы Штайнмайера".

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время оккупационная власть на Донбассе на сегодня блокирует работу КПВВ. Украинская сторона 10 ноября возобновила работу семи КПВВ на линии разграничения. Несмотря на это, российская сторона безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

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Автор: Дмитрий Захаров