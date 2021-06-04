14 мая СНБО ввел полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны удалось достичь фактически нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине.

Об этом Зеленский заявил в обращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 4 июня.

"За три недели шестерым ворам в законе объявлено подозрение. Двенадцать выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира. То есть удалось достичь фактически нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, после санкций СНБО прекратили преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов.

"Треть выдворена из Украины. Другие ожидают завершения процедуры выдворения или находятся под следствием. У остальных - отменены документы на проживание в Украине. И это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда", - подчеркнул президент.

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Санкции против "воров в законе"

14 мая СНБО ввел полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе". Из них 542 – это граждане иностранных стран и 15 - граждане Украины.

Кроме того, СНБО применил санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания СНБО сообщил, что из Украины выслали 34 "воров в законе" и 69 "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО.

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Автор: Леся Лещенко