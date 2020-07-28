Журналисты узнали, какие секреты о Порошенко скрывают его бывшие партнеры (видео)

Бывший соратник Порошенко Давид Жвания рассказал об огромных взятках евродепутатам и миллиардах долларов, полученных Порошенко коррупционным путем.

Сенсация на 4 миллиарда долларов! Скандальное признание экс-нардепа Давида Жвании о том, как он с Петром Порошенко захватывали власть в 2014-м году, – очередное доказательство того, что от Порошенко отказываются бывшие «обиженные» партнеры. Интересно, что же не поделили Давид Важаевич и Петр Алексеевич? Может, 4 миллиарда долларов, на которые, по словам Жвании, Порошенко обогатился во время президентства и вывоз в офшоры?

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Об этих и других секретах бывшего президента рассказывается в сюжете программы "Гроші ".

Давид Жвания опубликовал несколько скандальных видео. Фактически, он сам признался в совершении преступления и раскрыл шокирующие подробности о деятельности своих бывших соратников, в том числе и Петра Порошенко.

Незаконно захватили власть, давали взятку чиновникам и Евросоюза и обещали олигархам выгоду - вот неполный перечень событий и преступлений, о которых Жвания рассказал в своих мега-скандальных видео.

Жвания заявил, что он и Павел Климкин передавали 5 млн евро высокопоставленному европейскому чиновнику через посольство Украины в Германии, чтобы заручиться их поддержкой для Петра Порошенко.

Жвания также заявил, что Порошенко во время пребывания у власти получил коррупционным путем более 4 млрд долларов. Все средства были выведены в оффшоры.

В новом ролике Давид Жвания также признался, как он с командой Порошенко устранили Януковича и Азарова только с целью освободить президентское кресло.

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