"Я готов дать показания": экс-нардеп рассказал об участии в ОПГ Порошенко

По словам политика, за время пребывания у власти Порошенко коррупционным путем получил около 3 миллиардов 400 миллионов долларов.

Бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что готов дать показания органам следствия о преступной деятельности экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

Видео соответствующего заявления Жвании опубликовано в YouTube.

«В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение… Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения. Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия, – заявил он. – Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам».

По его словам, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял на себя определенные обязательства перед ними:

«Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты. Должность мэра для Кличко была частью этой сделки».

Как отметил Жвания, за время пребывания у власти Порошенко коррупционным путем получил около 3 миллиардов 400 миллионов долларов.

«Я подавал иск в ОАСК на запрет выезда из страны бывшим руководителям. Я не отзывал этот иск, как утверждается в фильме НАБУ. Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны. Все еще надеюсь, на то, что у президента Зеленского хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения», – отметил экс-нардеп.

Также он добавил, что Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры: «До Майдана это была его мечта. Он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться».

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