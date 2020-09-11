Против экс-президента Петра Порошенко СБУ открыла 15 новых уголовных производств.
Об этом сообщили во время брифинга в пятницу, 11 сентября адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков, передает НВ.
"4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко", - заявил Головань и добавил, что их открыли в СБУ.
По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.
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Он добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по "Кузнице на Рыбальском" возобновили по решению Печерского суда.
Уголовные дела против Порошенко
- 18 июня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против Порошенко расследуется около 20 дел.
- 18 июня Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной вражды.
- 8 июля суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки.
- Порошенко подозревали в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий - назначение Сергея Семочка на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- В начале июля руководитель следственной группы передал адвокатам Порошенко постановление о закрытии уголовного производства о возможных нарушениях при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском", в котором тот фигурировал.
- В августе Печерский районный суд города Киева обязал Госбюро расследований возобновить расследование дела против Порошенко о продаже "Кузни на Рыбальском".
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд снял арест с завода " Кузница на Рыбальском", который приобрел Сергей Тигипко, поскольку арест по ходатайству ГБР, по мнению судей, был необоснованным.
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