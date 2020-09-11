Уголовные производства против экс-президента открыла СБУ.

Против экс-президента Петра Порошенко СБУ открыла 15 новых уголовных производств.

Об этом сообщили во время брифинга в пятницу, 11 сентября адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков, передает НВ.

"4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко", - заявил Головань и добавил, что их открыли в СБУ.

По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

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Он добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по "Кузнице на Рыбальском" возобновили по решению Печерского суда.

Уголовные дела против Порошенко

18 июня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против Порошенко расследуется около 20 дел.

18 июня Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной вражды.

8 июля суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

Порошенко подозревали в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий - назначение Сергея Семочка на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

В начале июля руководитель следственной группы передал адвокатам Порошенко постановление о закрытии уголовного производства о возможных нарушениях при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском", в котором тот фигурировал.

В августе Печерский районный суд города Киева обязал Госбюро расследований возобновить расследование дела против Порошенко о продаже "Кузни на Рыбальском".

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд снял арест с завода " Кузница на Рыбальском", который приобрел Сергей Тигипко, поскольку арест по ходатайству ГБР, по мнению судей, был необоснованным.

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Автор: УНИАН