Эксперты назвали последние заявления Петра Порошенко и его окружения такими, что расшатывают государство и звучат в унисон с кремлевскими пропагандистами. Это неудивительно, ведь все время для него Россия была другом и партнером, - пишет политолог Петр Олещук, напоминая наиболее резонансные заявления Порошенко по России.

"У Порошенко разослали методички, в которых рекомендуется максимально расшатывать ситуацию вокруг международных отношений Украины, "мочить" власть, и в целом создать информационный фон, где "чем хуже стране, тем лучше подсанкционному политику и олигарху". Несмотря на притворный патриотизм Порошенко, его заявления повторяют тезисы путинских пропагандистов типа Шария. И это неудивительно. Если проанализировать его позицию на протяжении десятилетий, все это время Россия у Петра Алексеевича была, дословно, другом и партнером", - пишет Олещук.

Он приводит слова Порошенко 2009 года, когда он возглавлял Министерство иностранных дел Украины образца 2009 года:

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"Российская Федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".

Эксперт отмечает, что это была многолетняя позиция политика. Потому что еще раньше, в 2006 году, Порошенко не стесняясь публично называл Россию стратегическим партнером, с которым Украина обречена дружить".

"Может война все изменила? И Порошенко отказался от своих слов? Нет. Он горячо пожимал руку и обнимал Путина, поздравляя того "с днем солидарности трудящихся", пока уничтожали наши воинские подразделения на Донбассе. Порошенко работал с Россией и на Россию все время войны разными путями: через Медведчука; самостоятельно напрямую; роднился с российскими элитами через сыновей, которые сейчас уклоняются от ВСУ. Именно Порошенко уплатил миллионы налогов на войско оккупантов, которое сегодня уничтожает украинские города", - отмечает эксперт.

Олещук резюмирует, что когда сейчас Порошенко говорит, что Россия уже 11 лет и задолго до того является врагом Украины, надо понимать, что почти всю его жизнь Россия была хорошим бизнес-партнером и большой кормушкой самого Порошенко. Зато на все, что делал Порошенко на посту Президента надо смотреть через призму его зависимости от России.

Как известно, в отношении Порошенко, который подозревается в государственной измене, были применены санкции за сотрудничество с РФ во время войны и вред национальным интересам.