Расследователи утверждают, что в 2013 году Порошенко таким образом приобрел полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море".

Журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко через подконтрольные ему оффшорные компании покупал дорогие предметы интерьера и произведения искусства.

Об этом сообщатся на сайте международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследователи утверждают, что компании якобы пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернэшнл". Компании Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

По данным исследователей, которые опираются на соответствующие документы, в начале 2010-х Порошенко якобы получил контроль над шестью офшорными компаниями с помощью своего помощника Сергея Зайцева.

"Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного собственника большинства из этих компаний и он подписал корпоративные документы для других – даже когда они руководили десятками миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства, согласно письмам и документам, полученным OCCRP", – сказано в исследовании.

В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за "ненадлежащую проверку личности бенефициарного владельца и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентов с высоким уровнем риска". Тогда FMA не уточняло, о каких именно клиентах банка идет речь, а в 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил штраф.

Расследователи указывают, в апреле 2013 через подобную компанию Vernon Порошенко купил предметы искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов, среди которых было полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море". Компания передала Порошенко право собственности на картину Репина в помещении Почетного консульства Сейшельских островов. Консулом тогда был бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский.

В исследовании утверждают, что в перечне покупок Порошенко есть картина Сальвадора дали за более 338 тысяч долларов.

Что говорят у Порошенко

В ответ на запрос OCCRP юристы Порошенко заявили, что он не имеет отношения ни к одной из указанных компаний.

"Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний", – сказано в их ответе.

В пресс-службе партии "Европейская Солидарность" также заявили, что Порошенко "не контролировал и не контролирует ни один из офшоров", о связях с которыми сообщил OCCRP, пишет hromadske.

Там заверили, что упомянутые в расследовании предметы искусства приобретены законно и легально ввезены в Украину.

"В прошлом году Порошенко публично презентовал и сами произведения искусства и всю документальную базу, которая подтверждает законность их происхождения. Юристы Порошенко с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, распространенные в фейк-расследовании OCCRP", - заявили в партии.

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Автор: Олег Давыгора