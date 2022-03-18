В Польше отметили, что речь не идет о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт с Россией.

Правительство Польши готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета.

Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает агентство PAP.

"Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована такая миссия, которая уберегала бы территорию Украины, еще не захваченную Россией", - сказал он.

Мюллер отметил, что речь не идет о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт с Россией.

"Она должна быть установлена в тех местах, которые сейчас не заняты Россией, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями", - сказал Мюллер.

Спикер польского правительства анонсировал, что такое предложение будет представлено на внеочередном саммите НАТО на следующей неделе и на заседании Европейского совета.

"Здесь не будет легких и быстрых решений, но чтобы делать такие шаги, уже сейчас следует выработать различные варианты", - отметил Мюллер.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер правительства Польши и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев предложил направить в Украину миротворческую миссию.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине, но в США заявили, что присутствие американских солдат на территории Украины лишь продлит войну.