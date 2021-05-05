Киев месяцами просил Вашингтон посодействовать с доступом к прививкам, но первая американская помощь отправилась в Индию, а не в Украину.

Недавнее решение администрации Джо Байдена отправить вакцины от коронавируса в Индию создало напряжение с другим ключевым союзником - Украиной. Перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена Киев усилил свои просьбы помочь с дозами.

Об этом пишет Politico, напоминая, что украинское правительство просило Вашингтон посодействовать с доступом к вакцинам против COVID-19 с декабря, еще до того, как Дональд Трамп покинул президентский кабинет. Об этом изданию сказали украинские и американские чиновники. Переговоры продолжались на протяжении последних недель. А вопрос пандемии был одним из ключевых во время телефонного разговора Зеленского с Байденом, который состоялся 2 октября и длился 50 минут.

Читайте такжеЗеленский в разговоре с генсеком ООН выразил обеспокоенность из-за неравного распределения вакцинАдминистрация Байдена хочет активнее раздавать вакцины в качестве помощи, чтобы сдержать Китай и Россию, которые наращивают экспорт своих препаратов ради усиления глобального политического влияния. Но чиновники США пока не оказали никакой конкретной помощи Киеву. Потому что они еще не решили, кому отдать приоритет. Поскольку запросов на помощь чрезвычайно много. И они поступают от разных стран. Об этом Politico сказали чиновники из администрации Байдена, которые знают подробности ситуации.

Американо-украинский диалог по вакцинам от COVID-19 разоблачает все больший конфликт между желанием команды Байдена стать крупнейшим донором прививок в мире и решением отложить все пожертвования, прежде чем большинство американцев не пройдут иммунизацию. Американские чиновники говорят, что решение отправить миллионы доз в Индию было легко принять, потому что там тысячи людей умирают от COVID-19 каждый день. Но в случае с Украиной, где количество новых ежедневных случаев заражения сокращается, все не так просто.

"Ей просто не нужны дозы так остро, как Индии сейчас. Среди всех вещей, которые беспокоят США сейчас в вопросе Киева, вакцины не первые в списке", - сказал неназванный собеседник, который участвует в дипломатическом диалоге между США и Украиной.

Читайте такжеСоциолог рассказал, почему украинцы меняют отношение к вакцинации от коронавирусаВ Киеве не ожидают, что Блинкен во время визита объявит о передаче Украине вакцин от COVID-19. Внимание будет, прежде всего, сосредоточено на войне на Донбассе, а также на большом количестве российских войск возле украинской границы. Politico пишет, что осторожный подход Байдена к вакцинной дипломатии с Киевом напоминает американские колебания относительно передачи военной поддержки и летального оружия Украине, чтобы она могла защититься от России. Поставка доз может укрепить отношения Вашингтона с Киевом во времена, когда Украина чувствует себя все более уязвимой, пока российские войска скапливаются у ее границ.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делаются вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.

С начала вакцинальной кампании было привито 759 тыс. 434 человека.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2 тыс. 576 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 090 тыс. 986 человек. Выздоровели 1 млн 697 тыс. 358 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 518 тыс. 164. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 077.

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Перевод: Лесь Дымань