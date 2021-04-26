Руководство фракции "СН" выступает за исключение из их рядов депутата Шевченко.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что руководство фракции выступает за исключение из их рядов народного депутата от "СН" Евгения Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Продолжается сбор подписей. Но когда Шевченко был на заседании фракции, то он рассказал, для чего ездил. О медицинской теме, и это было подтверждено некоторыми депутатами нашей фракции из медицинского комитета, что немного побудило многих депутатов ему сочувствовать", - сообщил Арахамия.

По словам депутата, у руководства фракции позиция, что Шевченко "надо исключать, потому что он полез не на свое поле полностью".

"Шевченко меня лично просил много раз исключить его из фракции. Он говорит, что "самостоятельно не уйду, но если вы меня исключите, я не буду возражать". И он мне пообещал, что на этой неделе он сам будет помогать собирать подписи против себя", - рассказал Арахамия.

Скандальная встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске провел встречу с Лукашенко.

В партии «Слуга народа» заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

Ранее Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская