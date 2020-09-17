Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко должен отказаться от депутатского мандата.
Об этом спикер сказал в интервью одному из телеканалов.
Разумков отметил, что вину человека определяет суд.
«Мы все видели те записи, и они, мягко говоря, вызывают реакцию в обществе... Мы видим людей, задержанных в рамках этого следствия, и здесь главное, пожалуй, не юридическое наказание, которое, я уверен, должно быть в соответствии с действующим законодательством, но я не знаю, как человеку не стыдно, потому что многие люди, в первую очередь от партии «Слуги народа», пришли на надеждах избирателей, что они будут другими», - сказал председатель ВР.
По его словам, этот «позорный случай» бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов.
«И я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий», - отметил Разумков.
Он добавил, что это было бы правильно «и по-мужски, и с точки зрения политика».
Разумков предположил, что после разоблачения политическая карьера Юрченко и других участников скандала завершилась.
Читайте такжеВ Раде объявили об исключении нардепа Юрченко из фракции "Слуга народа"
Сообщение о подозрении депутату Юрченко:
- Сегодня, 17 сентября, прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Юрченко.
- Члену Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
- В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.
- В середине августа правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.
- 26-27 августа была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.
- Сегодня на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что Юрченко исключили из фракции «Слуга народа».
- 15 сентября было сообщено о подозрении помощнику народного депутата по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. В тот же день Высший антикоррупционный суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере более 1 млн грн.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram