Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что «позорный случай» Александра Юрченко бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко должен отказаться от депутатского мандата.

Об этом спикер сказал в интервью одному из телеканалов.

Разумков отметил, что вину человека определяет суд.

«Мы все видели те записи, и они, мягко говоря, вызывают реакцию в обществе... Мы видим людей, задержанных в рамках этого следствия, и здесь главное, пожалуй, не юридическое наказание, которое, я уверен, должно быть в соответствии с действующим законодательством, но я не знаю, как человеку не стыдно, потому что многие люди, в первую очередь от партии «Слуги народа», пришли на надеждах избирателей, что они будут другими», - сказал председатель ВР.

По его словам, этот «позорный случай» бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов.

«И я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий», - отметил Разумков.

Он добавил, что это было бы правильно «и по-мужски, и с точки зрения политика».

Разумков предположил, что после разоблачения политическая карьера Юрченко и других участников скандала завершилась.

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Сообщение о подозрении депутату Юрченко:

Сегодня, 17 сентября, прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Юрченко.

Члену Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

В середине августа правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.

26-27 августа была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

Сегодня на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что Юрченко исключили из фракции «Слуга народа».

15 сентября было сообщено о подозрении помощнику народного депутата по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. В тот же день Высший антикоррупционный суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере более 1 млн грн.

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Автор: Надежда Пришляк