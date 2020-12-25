Сейчас украинская икона вернулась в офис Додика, который сейчас госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Украинская икона, которую пророссийский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.

Читайте такжеВ Боснии оппозиция требует отставки Додика после скандала с украинской иконойОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Боснии в России Желька Самарджия.

"Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика", - сказал Самарджия. Ранее МИД России заявлял, что вернул посольству Боснии подаренную лавровую украинскую икону.

Самарджия рассказал, что он проинформировал российскую сторону, вернувший икону в офис Додика, который сейчас госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Самарджия также отметил, что получил ноту от РФ, в которой Додика просят проверить происхождение иконы через официальные ведомства, в первую очередь через Интерпол.

Что этому предшествовало

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Лавров посетил Сараево 14 декабря. Тогда же Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел Биг стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

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Автор: УНИАН