Виталия Лебидь

Окружной суд Гааги 7 июня начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года по сути. Этот блок слушаний продлится до 25 июня. А до этого, в конце мая, состоялось выездное заседание суда на авиабазе, где стороны осмотрели обломки сбитого лайнера.

Подсудимые-россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов единственный, кто назначил защитную группу (и отрицал свою причастность к преступлению через своего адвоката), а других судят заочно.

Основной вопрос, который должен выяснить сейчас суд - это виновны ли обвиняемые. Для этого необходимо установить ряд других важных фактов, доказывающих вину обвиняемых или наоборот, а именно: вопрос относительно оружия, которым был сбит самолет, места совершения преступления и непосредственной причастности обвиняемых к этим событиям. Поэтому сейчас суд устанавливает три ключевых вопроса - был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой «БУК», была ли выпущена ракета с поля неподалеку от Первомайского, участвовали ли в этом обвиняемые?

В настоящее время суд устанавливает три ключевых вопроса-был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой «БУК», была ли выпущена ракета с поля неподалеку от Первомайского, участвовали ли в этом обвиняемые

Сейчас происходит обсуждение основных документов и доказательств по делу, которые представляются стороной обвинения. В связи со значительным объемом материалов это требует значительного времени. Слушания проводятся несколько дней подряд, чтобы обеспечить непрерывность рассмотрения процесса. Это будет способствовать более эффективному рассмотрению дела и позволит соблюдать разумность сроков рассмотрения.

Далее свою позицию смогут представить сторона защиты (предварительно это планируется в июле). А потом дело продолжат слушать в сентябре, когда будут заслушиваться потерпевшие и их представители. Как известно, по делу заявлены иски о возмещении ущерба от 299 родственников погибших.

Бесспорно этот судебный процесс очень важен для Украины в вопросе доказанности на международном уровне агрессии России и ее ответственности за преступления на территории Украины. Конечно, в данном суде не решается межгосударственный вопрос, как это, например, происходит в Европейском суде по правам человека в межгосударственных делах Украины против России или в Международном Суде ООН. Однако признание факта причастности граждан Российской Федерации к преступлениям против человечности и военным преступлениям, использование российского оружия на оккупированной территории, бесспорно, будет иметь значение для других дел против России в других международных судах.

Этот судебный процесс очень важен для Украины в вопросе доказанности на международном уровне агрессии России

В результате это, во-первых, повлияет на усиление и продление санкций против России. Во-вторых, в случае признания ответственности Российской Федерации в других судах, Россия будет обязана выплатить значительные суммы компенсации жертвам нарушений. Не думаю, что на данном этапе Россия может еще как-то помешать процессу. Все доказательства пока собраны. Но учитывая объемность дела, ожидать решения по нему в этом году точно не стоит.

Виталия Лебидь, юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека

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