От США не поступало никаких обращений по записям разговоров якобы Порошенко с Байденом - Кулеба

По словам главы МИД Украины, вопрос так называемых пленок является компетенцией правоохранительных органов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что от США не поступало никаких обращений относительно обнародованных записей разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, вероятного кандидата от демократов на президентский выборах этого года Джо Байдена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве по результатам заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

По словам Кулебы, вопрос так называемых пленок является компетенцией правоохранительных органов.

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«Я никаких обращений от американской стороны по этому поводу не получал», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня народный депутат Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и в то время вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его мнению, «дают новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной».

20 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров Порошенко с Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить освобождение Виктора Шокина от должности генпрокурора.

Ранее Шокин, занимавший должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в деятельности экс-генпрокурора Украины Шокина.

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