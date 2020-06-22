Записи Деркача: Порошенко обещал Байдену надавить на Гройсмана ради кредита МВФ

Согласно записям Деркача, Байден якобы требовал от Порошенко остановить Гройсмана, который желал подкорректировать условия кредита МВФ для Украины.

На записях внефракционного народного депутата Андрея Деркача якобы экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал экс-вице-президенту США Джозефу Байдену «поговорить» с тогдашним премьер-министров Владимиром Гройсманом для получения кредита МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в записи разговора якобы Порошенко и Байдена, обнародованном на совместной пресс-конференции Деркача и бывшего старшего группы прокуроров Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 годов Константина Кулика.

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Байден прямо требовал остановить Гройсмана, который желал подкорректировать условия кредита МВФ для Украины. Вице-президент США довольно жестко заявил Порошенко, что ничего из условий менять нельзя, требования МВФ Украиной должны выполняться без обсуждений. В ответ Порошенко пообещал поговорить с Гройсманом и вызвать его на прием в Администрацию президента.

К слову, Порошенко пытался уговорить Байдена провести церемонию подписания соглашения с МВФ по кредиту еще до исполнения всех условий и, собственно, выдачи первого транша. Мол, подписание даст сигнал о поддержке Украины международным сообществом.

Ранее УНИАН писал, что Деркач обнародовал новые записи, которые в частности свидетельствуют о том, что ЦРУ помогало Порошенко в борьбе с Александром Онищенко.

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