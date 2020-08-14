"Лукашенко сделал свой выбор": в МИД отреагировали на возвращение Путину "вагнеровцев"

Сегодня, 14 августа генпрокуратура РФ сообщила, что Беларусь вернула в Россию 32 ранее задержанных «вагнеровцев». 33-й боевик, гражданин Беларуси, остался в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко "сделал выбор в пользу России", выдав президенту РФ Владимиру Путину задержанных наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

Читайте такжев офисе генпрокурора прокомментировалы приглашение Лукашенко по поводу задержанных "вагнеровцев"

Заместитель главы МИД отметил, что экстрадиции наемников добивалась украинская сторона.

"Беларусь является участницей так называемой Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам ... Насколько мне известно, украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны - и на основании этих документов должна быть начата так называемая экстрадиционная проверка, что является проверкой наличия или отсутствия оснований для экстрадиции ", - объяснил он.

По словам Енина, "если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе".

"Россия не выдает своих граждан, если у тех есть российский паспорт. Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с Россией - и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России ", - заявил он.

Задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси: что случилось

29 июля в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период президентской избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для рассмотрения ситуации с задержанными боевиками.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК "Вагнера".

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Шевченковский районный суд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 14 августа генпрокуратура РФ сообщила, что Беларусь вернула в Россию 32 ранее задержанных «вагнеровцев». 33-й боевик, гражданин Беларуси, остался в стране.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк