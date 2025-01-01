Россияне будут пытаться прорвать фронт в Украине и показать, что они побеждают в войне, отметил Михаил Самусь.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп через полгода должен понять, что пытаться вести переговоры с россиянами - это потеря времени. Такое мнение директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь высказал в эфире Радио NV.

Эксперт убежден, что 2025-й год будет очень напряженным с точки зрения ведения боевых действий.

"Потому что россияне не откажутся от своей задачи, которую поставил перед ними путинский режим. Вооруженные силы России не откажутся от того, чтобы ставить перед собой задачу, чтобы полностью оккупировать Донбасс и добиться новых успехов на юге. Возможно у них есть планы по Харьковской и Сумской областях, но я не думаю, что у них там реально какие-то возможности есть", - сказал Самусь.

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Он считает правдой, что у россиян есть окно возможностей до 20 января, до инаугурации Дональда Трампа.

"То есть, основные задачи они должны были бы выполнить до 20 января. Можем констатировать, это, кстати, очень важно - россияне не выполнили ни одной задачи, которые они перед собой ставили. То есть, они не находятся в сильной позиций. Они не могут заявить, что они победители накануне 20 января. Они до 20 января уже точно не успевают показать, что они побеждают в этой войне. Да, они ведут боевые действия. Они где-то двигаются. Я думаю, что до 20 января и украинская армия начнет двигаться, потому что на самом деле, по тем событиям, которые происходят на фронте, - произошла кульминация российского наступления", - убежден Самусь.

Эксперт считает, что сейчас российские захватчики будут бросать изо всех сил свои ресурсы на фронте, хотя этих ресурсов еще много.

"Но они будут пытаться их и в дальнейшем бросать для того, чтобы добиться прорывов на фронте. Им это не удастся. И украинская армия, на определенных участках фронта, очевидно начнет, так же беспокоить россиян и переходить к контратакующим действиям. Посмотрим, как это будет происходить. Но однозначно, до 20 января, россияне не смогут показать ничего такого экстраординарного, что Путин будет хвастаться", - считает Самусь.

В то же время, по его мнению, россияне будут продолжать поддерживать свой темп наступления.

Он напомнил о переговорах в Минске в феврале 2015 года, лидеры Украины, Германии, Франции и России вели многочасовые переговоры из-за того, что глава Кремля Владимир Путин ждал, когда будет отрезано Дебальцево, чтобы показать военную победу.

"Так же и Путин будет максимально тянуть переговоры с Трампом, пытаясь, все-таки, добиться, например, оккупации Покровска. То есть, для него это будет важно", - сказал Самусь.

По мнению эксперта, это окно возможностей для россиян закрывается, но Путин изо всех сил будет пытаться продемонстрировать, что он продолжает побеждать на поле боя, и это "будет одним из важных аспектов развития ситуации в 2025-м году".

"В любом случае, первая половина года... Трамп будет постепенно понимать, что ведение переговоров с россиянами - абсолютно бесперспективная трата времени. Он до этого дойдет, где-то примерно через полгода, но эти полгода будут тяжелыми как раз из-за того, что россияне будут пытаться прорвать фронт и показать что они, все же, побеждают", - сказал Самусь.

Как сообщал УНИАН, Трамп в ходе предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине еще до вступления в должность и поддерживать экономику США с помощью тарифов.

Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем предполагалось.

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