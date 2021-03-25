Для ликвидации контрабанды необходимо менять систему, а не руководителей таможни, отмечает Игорь Палица.

Анализ таможенного законодательства относительно скрытых коррупционных рисков, усиление ответственности за взяточничество и развитие трансграничной инфраструктуры.

Такие шаги для ликвидации контрабандных схем в Украине предложил народный депутат, сопредседатель группы «Партия «За майбутнє» в Верховной Раде Игорь Палица.

"По опыту работы главой Одесской облгосадминистрации и председателем Волынского облсовета могу сказать, что надо не менять руководителей таможни, а создать прозрачную систему, при которой брать взятки не сможет никто – от рядового таможенника до главы Службы. Наша депутатская группа «Партия «За майбутнє» в Верховной Раде предлагает три шага для разоблачения и ликвидации коррупционных схем», - подчеркнул Палица.

Во-первых, он предлагает провести всесторонний анализ нормативно-правовой базы и имеющихся технологических схем таможенного оформления на предмет скрытых коррупционных рисков. Во-вторых, усилить ответственность за коррупционные преступления, в частности, на таможне.

"И третье – необходимо обеспечить развитие таможенной инфраструктуры, в частности увеличить число переходов и их пропускную способность", – написал Игорь Палица.

По его словам, из-за того, что подавляющее большинство компаний, которые занимаются международной торговлей, находятся в тени и не платят налоги, ежегодно Украина теряет более 100 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь