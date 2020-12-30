У президента подчеркнули, что должностные лица, которые распорядились разместить это заявление, должны быть привлечены к ответственности.

В Офисе президента Украины заявили, что любые «заявления», размещенные на сайте Конституционного суда и относительно которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, что Тупицкий теперь не имеет права на созыв спецзаседания КСУОб этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

«Относительно последних заявлений секретариата Конституционного суда. Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», Регламент КСУ, Положение об официальном сайте Конституционного суда четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Ни указанным выше, ни каким-либо другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте КСУ сообщения Правового департамента секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, которое по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом», - отметили в ОП.

У президента заявили, что размещение таких «выводов» и «разъяснений» на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.

«Соответственно, любые «заявления», «разъяснения» и «выводы», размещенные на сайте суда, относительно которых КС не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда», - говорится в сообщении.

Отстранение Тупицкого: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря днем на официальном сайте КСУ разместили комментарий Правового департамента секретариата Конституционного суда, в котором заявили о незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая