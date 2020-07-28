В Раде появился проект постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава
09:58, 28 июля 2020Политика
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Документ подписали почти сотня народных депутатов.
В Раде хотят отставки Степанова / УНИАН
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
Об этом говорится на сайте парламента.
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Инициаторами документа стали 96 народных депутатов из разных фракций, в частности "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Датой регистрации проекта постановления значится 27 июля.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Голосе" уже анонсировали сбор подписей за отставку Степанова.
Отечественный Минздрав Степанов возглавил 30 марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Емца.
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