В Раде появился проект постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава

Документ подписали почти сотня народных депутатов.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом говорится на сайте парламента.

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Инициаторами документа стали 96 народных депутатов из разных фракций, в частности "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Датой регистрации проекта постановления значится 27 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Голосе" уже анонсировали сбор подписей за отставку Степанова.

Отечественный Минздрав Степанов возглавил 30 марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Емца.

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